Пошуки жертв тривають: ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Багдаді

До організації теракту в Багдаді 21 січня була причетна терористична організація ІДІЛ.

Така інформація надійшла до місцевої влади.

Наразі там вважають, що теракт в Багдаді може бути символом відродження терористичної організації в Іраку.

– Так, саме вони можуть стояти за атаками, – заявив генерал-майор цивільної оборони Кадхім Салман.

У той самий день, коли стався теракт у Багдаді, було звільнено усіх ключових очільників правоохоронних органів Іранку, зокрема командирів поліції, служиб безпеки, а також заступника міністра внутрішніх справ.

Використання “тактики терактів” в Іраку почалося незадовго після вступу до країни американських військ. Таким чином ісламісти хотіли висловити протест проти втручання у власні справи.

Згодом цю тактику перейняли бойовики ІДІЛ – Ісламської держави.

Вибух у Багдаді

21 січня у центрі Багдаду двоє терористів-смертників вибухнули на торговому ринку на площі Тайаран.

Подвійний теракт забрав життя 32 осіб, більше 110 громадян зазнали важких поранень.

Точна кількість жертв встановлюється, оскільки пошукова операція в Багдаді ще триває.