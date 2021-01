Вибух у Багдаді 21 січня забрав життя щонайменше шести осіб, 25 громадян зазнали важких поранень.

З’ясувалося, що у столиці Іраку підірвалися терористи-смертники. Теракт було організовано у центрі Багдаду, на одному із ринків.

Внаслідок вибуху пошкоджено будівлі та автомобілі.

Наразі жодна терористична організація не взяла відповідальності за вибух у Багдаді.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/y3PNlMUz2M

— Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021