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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Багдаді смертники організували вибух: загинуло щонайменше шестеро осіб

Вибух у Багдаді 21 січня забрав життя щонайменше шести осіб, 25 громадян зазнали важких поранень.

З’ясувалося, що у столиці Іраку підірвалися терористи-смертники. Теракт було організовано у центрі Багдаду, на одному із ринків.

Внаслідок вибуху пошкоджено будівлі та автомобілі.

Наразі жодна терористична організація не взяла відповідальності за вибух у Багдаді.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Вибух у Сербії

Напередодні Різдва у сербському місті Урошевац в кафе стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше 42 людини.

Зазначається, що потерпілим від 20 до 45 років, також серед поранених – двоє дітей.

Поліція та рятувальники відкинули версію теракту: під час проведення першочергових дій вони констатували, що трагедія відбулася через вибух газового балону.

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