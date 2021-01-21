Вибух у Багдаді 21 січня забрав життя щонайменше шести осіб, 25 громадян зазнали важких поранень.
З’ясувалося, що у столиці Іраку підірвалися терористи-смертники. Теракт було організовано у центрі Багдаду, на одному із ринків.
Внаслідок вибуху пошкоджено будівлі та автомобілі.
Наразі жодна терористична організація не взяла відповідальності за вибух у Багдаді.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/y3PNlMUz2M
— Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021
Вибух у Сербії
Напередодні Різдва у сербському місті Урошевац в кафе стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше 42 людини.
Зазначається, що потерпілим від 20 до 45 років, також серед поранених – двоє дітей.
Поліція та рятувальники відкинули версію теракту: під час проведення першочергових дій вони констатували, що трагедія відбулася через вибух газового балону.