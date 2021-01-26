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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Україна, Навальний і Північний потік-2: як пройшла перша розмова Байдена і Путіна

Президенти США Джо Байден вперше після інавгурації поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джо Байден

Прес-секретар Дженніфер Псакі повідомила, що Байден розмовляв з Путіним з наміром обговорити новий договір СНО, Україну, кібер-злом Solarwinds, Афганістан та отруєння Олексія Навального.

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Білий дім запевнив, що Байден заявив Путіну про підтримку суверенітету України.

У прес-службі Кремля, зі свого боку, заявили, що президенти обговорювали ситуацію в Україні.

За словами Псакі, Байден тиснув на Путіна через російську шпигунську кампанію проти США і висловив стурбованість з приводу арешту Олексія Навального.

– Його (Байдена. – Ред.) наміром було також дати зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти твердо на захист наших національних інтересів у відповідь на злочинні дії Росії, – зазначила Дженніфер Псакі.

Також Байден зазначив у розмові з Путіним, що Північний потік-2 погана угода для Європи.

Агресивні дії Росії

Президент США Джо Байден дав доручення для розвідки, щоб вона зібрала інформацію про ймовірні ворожі дії Росії.

Ба більше, Байден не планує перезапускати відносини з Росією. Навпаки, йшлося навіть про підготовку нових заходів у відповідь на її агресивні дії.

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