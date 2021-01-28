Команда ВООЗ вийшла з карантину в Ухані та розпочинає розслідування щодо Covid-19

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров’я завершила перебування на карантині в китайському місті Ухань і готова приступити до роботи. Їхня мета – встановити походження вірусу Covid-19.

Фахівці ВООЗ прибули в Ухань два тижні тому, відповідно до введених в КНР правил, їх відразу ж відправили на карантин.

Вранці 28 січня команда фахівців вийшла з готелю, де проходила карантин, і сіла в автобус. Інформації про те, куди саме вони вирушили, немає.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти прийшли до висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але в цілому залишила питання про джерело інфекції відкритим.

У нинішню делегацію ВООЗ увійшли експерти з 12 країн.

Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що джерело походження коронавірусу не обов’язково в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

Походження коронавірусу Covid-19 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість вчених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в місті Ухань відвідували оптовий ринок Хуанань або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин – змій, птахів, кажанів.

Але офіційно нульового пацієнта так і не виявили.

Група експертів ВООЗ прибула в Ухань 14 січня для проведення розслідування, пов’язаного з природою виникнення небезпечного вірусу Covid-19.

Групу експертів зустріли співробітники в противірусних захисних костюмах і машини швидкої допомоги.