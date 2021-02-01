Президент США Джо Байден обіцяє негайно переглянути санкції щодо М’янми, де 1 лютого військові захопили владу.

– Захоплення влади у М’янмі з боку військових, затримання Аун Сан Су Чжі та інших цивільних чиновників й оголошення надзвичайного стану є прямим посяганням на перехід країни до демократії та верховенства права. В умовах демократії сила ніколи не повинна прагнути перевершити волю народу або намагатися стерти результат надійних виборів, – зауважив Байден.

На переконання очільника США, міжнародне співтовариство повинно об’єднатися, щоб змусити військових М’янми негайно відмовитись від владних повноважень, звільнити затриманих активістів та посадових осіб, зняти всі телекомунікаційні обмеження та утриматися від насильства проти мирного населення.

Заради відновлення демократії, США співпрацюватиме з усіма, хто підтримує народ М’янми.

Переворот у М’янмі

1 лютого військові влаштували переворот у М’янмі. Вони затримали президента Він М’їна та його держрадника та главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

У столиці М’янми Найп’їдо зник телефонний зв’язок та інтернет. Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією в М’янмі вперше сталася восени. 8 листопада 2020 року в країні відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія Національна ліга за демократію отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд. Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

До 2011 року влада в М’янмі належала військовим. У 2015 році генерали добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.