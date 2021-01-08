Плями на тілі та інсульт: в США лікар помер через два тижні після вакцинації

У Маямі-Біч, штат Флорида, помер 56-річний лікар, який 18 грудня отримав першу дозу вакцини Pfizer.

Лікар-акушер Грегорі Майкл з 15-річним стажем протягом життя не мав жодних проблем зі здоров’ям.

Незадовго після вакцинації аналізи крові Майкла викликали занепокоєння у лікарів, після чого його госпіталізували до реанімації.

На тілі лікаря виявили маленькі червоні плями. Через декілька днів Грегорі Майкл переніс інсульт та помер у лікарні.

Компетентні органи вже розпочали розслідування, яку роль відіграла вакцина у його смерті.

Якщо факт буде доведено, цей інцидент стане першою смертю в країні, пов’язаною з вакциною Pfizer.

Фото: Heidi Neckelmann