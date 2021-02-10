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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Штурм Капітолія і цитати з Twitter: Сенат США продовжує розгляд імпічменту Трампу

Сенат США 10 лютого продовжив розгляд імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу. Зараз триває другий день засідань.

Штурм Капітолія і цитати з Twitter: Сенат США продовжує розгляд імпічменту Трампу

Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту, після чого 6 січня його прихильники штурмували будівлю Конгресу.

За попередньою інформацією, сенатори сподіваються завершити розгляд та ухвалити рішення щодо імпічменту до вечора суботи, 13 лютого.

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На засіданні 10 лютого слово було надано стороні обвинувачення: сенаторам було представлено раніше не опубліковані кадри камер спостереження Капітолія.

– Він дивився це (штурм Капітолію – Ред.) по телевізору, як реаліті-шоу. Він насолоджувався цим, – зробив висновки Джеймі Раскін.

Після цього трибуну зайняла сенатор-демократ Мадлен Дін, яка перерахувала “злочинні” дії Трампа, через які йому варто оголосити імпічмент.

Серед “Дій зневіреного президента” вона виокремила:

  • Ігнорування деяких судових рішень.
  • Тиск на чиновників, відповідальних за підрахунок виборчих голосів.
  • Цькування сенаторів і членів Конгресу.
  • Цькування віце-президента Майка Пенса.
  • Тиск на Мін’юст.

Головний менеджер з імпічменту Джеймі Раскін більшість свого виступу присвятив детальному розгляду цитат Трампа із його офіційної сторінки у Twitter.

  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
  • Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа
Штурм Капітолія і цитати з Twitter: Сенат США продовжує розгляд імпічменту Трампу / 4 фотографии

За дивним збігом обставин, саме сьогодні стало відомо, що сторінка Дональда Трампа у Twitter ніколи не буде відновлена.

Таку інформацію підтвердили в керівництві соцмережі. За словами віце-президента Twitter з фінансів Неда Сігала, Трамп не зможе відновити чи зареєструвати акаунт у соцмережі, навіть якщо повторно займе пост глави держави.

Причиною залишаються ті ж аргументи, які було озвучено демократами до та під час розгляду імпічменту 45-му президенту США.

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