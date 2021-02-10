Імпічмент в США: Сенат обговорює Twitter Трампа

Сенат США 10 лютого продовжив розгляд імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу. Зараз триває другий день засідань.

Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту, після чого 6 січня його прихильники штурмували будівлю Конгресу.

За попередньою інформацією, сенатори сподіваються завершити розгляд та ухвалити рішення щодо імпічменту до вечора суботи, 13 лютого.

На засіданні 10 лютого слово було надано стороні обвинувачення: сенаторам було представлено раніше не опубліковані кадри камер спостереження Капітолія.

– Він дивився це (штурм Капітолію – Ред.) по телевізору, як реаліті-шоу. Він насолоджувався цим, – зробив висновки Джеймі Раскін.

Після цього трибуну зайняла сенатор-демократ Мадлен Дін, яка перерахувала “злочинні” дії Трампа, через які йому варто оголосити імпічмент.

Серед “Дій зневіреного президента” вона виокремила:

Ігнорування деяких судових рішень.

Тиск на чиновників, відповідальних за підрахунок виборчих голосів.

Цькування сенаторів і членів Конгресу.

Цькування віце-президента Майка Пенса.

Тиск на Мін’юст.

Головний менеджер з імпічменту Джеймі Раскін більшість свого виступу присвятив детальному розгляду цитат Трампа із його офіційної сторінки у Twitter.















Штурм Капітолія і цитати з Twitter: Сенат США продовжує розгляд імпічменту Трампу / 4 фотографии

За дивним збігом обставин, саме сьогодні стало відомо, що сторінка Дональда Трампа у Twitter ніколи не буде відновлена.

Таку інформацію підтвердили в керівництві соцмережі. За словами віце-президента Twitter з фінансів Неда Сігала, Трамп не зможе відновити чи зареєструвати акаунт у соцмережі, навіть якщо повторно займе пост глави держави.

Причиною залишаються ті ж аргументи, які було озвучено демократами до та під час розгляду імпічменту 45-му президенту США.