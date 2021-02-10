Екс-президенту США Дональду Трампу не дозволять відновити свою сторінку у соціальній мережі Twitter, навіть якщо він знову у майбутньому стане очільником держави.

Про це заявив фінансовий директор Twitter Нед Сігал.

– Наша політика працює так: коли вас видаляють з платформи, вас видаляють з платформи, незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, державними посадовцем, – зазначив Нед Сігал.

Акаунт Трампа у соціальній мережі Twitter заблокували 9 січня 2021 року.

Протести у США і блокування акаунтів Трампа

За результатами виборів у США, які пройшли 3 листопада 2020 року, перемогу здобув демократ Джой Байден. Республіканець Дональд Трамп не був згодний з ними.

6 січня 2021 року його прихильники влаштували акції на підтримку Трампа і штурмували Капітолій. Ці дії екс-президента і його прихильників засудили світові лідери, а акаунти Трампа у соцмережах, через які він спілкувався з аудиторією, заблокували.

Детальніше про блокування акаунтів Трампа читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNBC