PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трампу не дозволять повернутися до Twitter

Екс-президенту США Дональду Трампу не дозволять відновити свою сторінку у соціальній мережі Twitter, навіть якщо він знову у майбутньому стане очільником держави.

Дональд Трамп

Про це заявив фінансовий директор Twitter Нед Сігал.

– Наша політика працює так: коли вас видаляють з платформи, вас видаляють з платформи, незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, державними посадовцем, – зазначив Нед Сігал.

Акаунт Трампа у соціальній мережі Twitter заблокували 9 січня 2021 року.

Протести у США і блокування акаунтів Трампа

За результатами виборів у США, які пройшли 3 листопада 2020 року, перемогу здобув демократ Джой Байден. Республіканець Дональд Трамп не був згодний з ними.

Читайте
Штурм Капітолія і цитати з Twitter: Сенат США продовжує розгляд імпічменту Трампу

6 січня 2021 року його прихильники влаштували акції на підтримку Трампа і штурмували Капітолій. Ці дії екс-президента і його прихильників засудили світові лідери, а акаунти Трампа у соцмережах, через які він спілкувався з аудиторією, заблокували.

Детальніше про блокування акаунтів Трампа читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNBC

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка