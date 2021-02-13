Імпічмент провалився: Сенат офіційно виправдав Дональда Трампа

Голосування за імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу в Сенаті було провалено.

За імпічмент проголосували 57 осіб, проти – 43. Для імпічменту звинувачення повинні були підтримати 67 сенаторів, тобто дві третини.

Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом кадендції розглядалася в Сенаті, однак не знайшла підтримки у сенаторів.

За оцінками американських експертів, також це перший імпічмент в США, де голосування виявилося найбільш двопартійним.

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Республіканська більшість згуртувалася навколо Дональда Трампа: лише 7 сенаторів-республіканців приєдналися до коаліції демократів.

За всю історію США Сенат розглядав імпічмент лише чотири рази.

Імпічмент Дональду Трампу – єдини випадок, коли слухання у Сенаті проходили вже після завершення каденції президента.

Доленосне рішення Сенату від 13 лютого означає, що Дональд Трамп закріпив законне право займати урядові посади та балотуватись у наступних президентських виборах у 2024 році.

У чому звинувачували Трампа

45-го президента США Дональда Трампа звинувачували у підбурюванні до заколоту, після чого 6 січня його прихильники штурмували будівлю Конгресу.

Внаслідок штурму загинули п’ятеро людей, серед яких поліцейський та жінка, яку застрелили правоохоронці.

Порушники проникли в будівлю Конгресу, призупинили підрахунок голосів виборців та навіть погрожували “знайти” віце-президента Майка Пенса та спікера палати парламенту Ненсі Пелосі.

Відразу після штурму Капітолію усі соцмережі Трампа було заблоковано. Президент не мав жодної можливості повпливати на хід протестів або зупинити їх.

Вже згодом з’явиться інформація, що Капітолій офіційно відмовився від підмоги Нацгвардії США напередодні штурму, хоча в мережах ширилися чутки про можливі протести.

Окрім цього, під час розгляду імпічменту згадувалася “спроба оскаржити результати виборів та перемогу Джо Байдена на виборах”.

Підстав для імпічменту немає

Сам Дональд Трамп назвав процес імпічменту “політичним театром” і “полюванням на відьом”.

Адвокати 45-го президента США чинили опір закидам демократів та заявляли, що він не може нести відповідальність за насильство натовпу.

Очільник лінії захисту під час заключного виступу нагадав, що саме ефективна боротьба з повстанцями та воля закону допомогла Дональду Трампу впоратися з протестами в США, які виникли навесні 2020 року.

Більше того, очільники Демократичної партії жодним чином не намагалися засудити протестувальників, які мародерили, руйнували бізнеси та знущалися над американськими символами.

Адвокати Трампа довели, що він закликав до “мирного” протесту. Чи зміниться політична лінія Демократичної партії після повторного провального голосування за імпічмент, наразі невідомо.