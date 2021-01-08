В день штурму Капітолій двічі відмовився від допомоги Нацгвардії США

Поліція Капітолію у Вашингтоні напередодні штурму відмовила Пентагону та Мін’юсту США у допомозі для протидії можливим заворушенням.

Із такою інформацією виступили журналісти видання Associated Press. Зазначається, що Капітолій відмовив Нацгвардії двічі.

Вперше пропозицію про підмогу поліція відхилила ще 3 січня, за три дні до засідання Конгресу.

– Відповідь, яку ми отримали в неділю, 3 січня, полягала в тому, що вони не будуть просити Міністерство оборони про допомогу, – зазначив помічника глави Пентагону Кеннета Рапуано.

Вдруге пропозицію про підмогу Капітолій отримав вже 6 січня, після початку заворушень у Вашингтоні. Цього разу з поліцією зв’язалося ФБР, але і тоді пропозицію було відхилено.

Штурм Капітолію

Масовий мітинг у Вашингтоні, який після виступу Дональда Трампа перетворився у штурм Капітолію, пройшов 6 січня.

Саме у той день Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

Під час штурму Капітолію постраждало десятки осіб, чотири людини, один із яких правоохоронець, загинули.

Скориставшись ситуацією, демократи запропонували завчасно відсторонити Трампа від посади.

Джо Байден закликав політиків перестати називати учасників штурму Капітолію бунтівниками, назвавши їх злочинцями.