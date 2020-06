Протести в США: думки американців про заворушення

Перші протести у США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського розпочалися 26 травня.

Мародерські грабунки та спалення магазинів, викрадення та підпал автомобілів, вуличні бійки та сутички вже призвели до перших жертв як з боку поліції, так і з боку протестувальників.

Заворушення у США проходять у десятках (переважно великих та розвинутих) містах. Факти ICTV поспілкувалися із двома американцями з різних штатів та дізналися їхню думку, чому протести мають такі наслідки та що відбувається у США сьогодні.

Голівуд – найвідоміший район Лос-Анджелеса та головний символ американського кіно. Неподалік Голівуду розташоване не менш відоме місто Беверлі-Хіллз.

Протягом 30-31 травня сотні протестувальників вийшли на мітинги, створюючи стихійні заворушення на центральних вулицях міста.

У дні протестів жителям та гостям міста надходили повідомлення із попередженням про введення комендантської години.

Кріс Лоу – підполковник у Національній гвардії штату Каліфорнія ВПС США. Він зізнався, що вже довгий час не відчував такої напруги, перебуваючи вдома, а не на війні.

Кріс переконаний, що мирні протести – це невід’ємна частина американської демократії, але тільки якщо вони справді мирні.

Коли Кріс повертався додому з роботи, то помітив на дорогах Беверлі-Хіллз колону із військових машин армії США.

Військовослужбовців сюди направили для контролю за протестувальниками, які відмовилися дотримуватися комендантської години.

Частина американського суспільства обурилася після заяви Дональда Трампа про можливе застосування сил Національної гвардії для встановлення безпеки та правопорядку на вулицях США.

Кріс Лоу також розповів, що кількість поліції на вулицях містах того чи іншого штату встановлює керівництво штату, а не президент. Більшість бунтів відбулася саме через недостатню протидію правоохоронців.

Набагато жорсткішими були протести у Чикаго. Автор Instagram-блогу про життя в Америці, емігрантка із України Оля живе у самому центрі мегаполісу, однак ще ніколи не бачила стільки поліції на одній вулиці.

Весь центр Чикаго учасники протестів розмалювали графіті із лайливими словами, деякі з них навіть підпалювали прапори США.

Оля додає, що серед протестувальників – не лише чорношкірі, а й багато білих.

Друзі Олі поділилися фото із Ukrainian Village – українського району в Чикаго: бунти відбувалися і там. Вранці жителі району побачили розбиті вітрини та гори сміття.

Оля також розповіла, що місцеві волонтери (серед яких багато афроамериканців) не чекають допомоги від влади та своїми силами організовують так звані толоки для прибирання Чикаго.

community showed up this morning to clean up the neighborhood. if you’re looking for a way to help, local businesses in black & brown communities could use it. #chicago #blacklivesmatterchicago #actionnow #chicagoprotests #localbusinesses pic.twitter.com/hKbZjyABMs

— Madison Muller (@g0ingmad) June 1, 2020