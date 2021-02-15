Іран погрожує обмежити доступ до своїх ядерних об’єктів

Іран пригрозив обмежити доступ Міжнародного агентства з атомної енергії до своїх ядерних об’єктів, якщо до кінця лютого не буде зрушень у суперечці зі США щодо ядерної угоди.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

Наразі Іран виконує додатковий протокол МАГАТЕ, за яким інспектори мають безперешкодний доступ до ядерних об’єктів Ірану.

Читайте Іран обіцяє продемонструвати у квітні 50 ядерних досягнень

Цей протокол є частиною Віденської ядерної угоди, яка була створена спеціально для того, щоб перешкоджати виготовленню ядерної зброї в Ірані в обмін на скасування санкцій.

За президентства Трампа США вийшли з угоди і Іран почав поступово порушувати її.

Порушення угоди

4 січня 2021 року Іран відновив збагачення урану на підземному ядерному об’єкті Фордо до 20%, при тому, що встановлена угодою межа сягає 3,67%.

Представник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що це дозволено новим законом, ухваленим ізраїльським парламентом.

Згідно з цим законом, Іран може виготовляти до 120 кг урану при 20% рівні.

Джерело: DPA