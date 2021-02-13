Зупинити Північний потік-2: Польща готує звернення до Німеччини

Сейм Польщі на найближчому засіданні 24-25 лютого може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

Про це на прес-конференції в Сеймі повідомили депутати партії Солідарна Польща, що входить в коаліцію.

Північний потік-2 – це проект, який спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

– Тому цілком природно було б ухвалити під час наступного засідання відповідну резолюцію – незалежно від політичного поділу – щоб Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проекту, – заявив депутат від Солідарної Польщі, заступник міністра клімату і навколишнього середовища Яцек Оздоба.

За його словами, 12 лютого партія подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно припинити будівництво Північний потік-2.

Кілька днів тому посол Польщі у Європейському Союзі Анджей Садось заявив, що ЄС повинен відповісти на агресивну політику Російської Федерації. На його думку, найефективніший крок – заборона завершення будівництва російського газопроводу Північний потік -2.

За словами дипломата, такий крок був би ефективною відповіддю на спроби Росії порушити єдність країн-членів Європейського Союзу.

Джерело: РАР