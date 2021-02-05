У Мінську хлопець кинув квітами в ОМОН і отримав 4 роки колонії

Вранці 5 лютого в Ленінському суді Мінська суд виніс вирок 29-річному хлопцеві, який брав участь у протестах в Білорусі.

Як заявив прокурор, виходячи на проїжджу частину, підсудний Олександр Нурдінов “зривав рослинність з квіткових клумб і кидав її в співробітників органів внутрішніх справ”.

Окрім чотирьох років колонії посиленого режиму, також чоловіка змусять виплатити майже 28 тис. білоруських рублів штрафу – це приблизно 295 тис. гривень.

Протягом судового засідання хлопець заперечував свою винуватість. Раніше він не був судимим.

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Кримінальні провадження було відкрито за ч. 1 ст. 342 (Активну участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок та спричинило порушення роботи транспорту) і ч. 2 ст. 293 (Участь у масових заворушеннях) КК Республіки Білорусь.

Справи проти білоруських опозиціонерів

Наприкінці грудня 2020 року генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти Світлани Тихановської та інших опозиціонерів, членів Координаційної ради.

Кримінальні провадження розпочато за ч.1 ст. 361-1 (Створення екстремістського формування).

Фігурантами, окрім Тихановської, стали Марія Колеснікова, Максим Знак, Павло Латушко, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський та інші.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by