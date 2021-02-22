Україна запровадила санкції проти російських компаній Indusoft та ISS

Україна ввела санкції проти ще двох російських компаній ТОВ Інда-софт і ТОВ ІСС-Софт (Indusoft и ISS).
Згідно з санкційним рішенням РНБО і указом президента від 19 лютого, на три роки обом компаніям повністю заборонені торгові операції, транзит ресурсів, анулювання або призупинення ліцензій, припинення надання телекомпослуг, а також передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності та виведення капіталів за межі України.
Крім того, санкції передбачають заборону на публічні та оборонні закупівлі програмного забезпечення обох компаній.
Компанія Indusoft-Ukraine (ТОВ Інда-софт) спеціалізується на цифровий трансформації промислових підприємств. Компанія Intelligent Security Systems (є власником ТОВ ІСС-Софт і низки інших компаній) надає послуги в галузі програмного забезпечення для відеоаналітики і управління.
19 лютого РНБО ввела санкції проти восьми осіб, серед яких опинилися громадяни України Оксана Марченко, Віктор Медведчук та Наталя Лавренюк, а також росіяни Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов, Костянтин Вацьковський та Віталій Донченко.
Також під санкції потрапили 19 компаній, зокрема п’ять літаків, які літали за маршрутом Київ – Москва.