PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна запровадила санкції проти російських компаній Indusoft та ISS

Україна ввела санкції проти ще двох російських компаній ТОВ Інда-софт і ТОВ ІСС-Софт (Indusoft и ISS).

Україна запровадила санкції проти російських компаній Indusoft та ISS

Згідно з санкційним рішенням РНБО і указом президента від 19 лютого, на три роки обом компаніям повністю заборонені торгові операції, транзит ресурсів, анулювання або призупинення ліцензій, припинення надання телекомпослуг, а також передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності та виведення капіталів за межі України.

Крім того, санкції передбачають заборону на публічні та оборонні закупівлі програмного забезпечення обох компаній.

Читайте
Україна запровадила санкції проти компанії Спортмастер

Компанія Indusoft-Ukraine (ТОВ Інда-софт) спеціалізується на цифровий трансформації промислових підприємств. Компанія Intelligent Security Systems (є власником ТОВ ІСС-Софт і низки інших компаній) надає послуги в галузі програмного забезпечення для відеоаналітики і управління.

19 лютого РНБО ввела санкції проти восьми осіб, серед яких опинилися громадяни України Оксана Марченко, Віктор Медведчук та Наталя Лавренюк, а також росіяни Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов, Костянтин Вацьковський та Віталій Донченко.

Також під санкції потрапили 19 компаній, зокрема п’ять літаків, які літали за маршрутом Київ – Москва.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору