Американські виробники вакцини проти коронавірусу заявили, що планують виготовити та продати 240 млн доз речовини у березні. Серед них компанії Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарат розподілять у США, а потім зможуть постачати до інших країн.

Фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna вже отримали дозволи на екстрене використання препаратів. Управління з контролю за продуктами та ліками США найближчим часом розгляне вакцину Johnson&Johnson.

Гендиректор компанії заявив, що вона може надати 4 млн доз препарату одразу після схвалення. Зокрема Pfizer обіцяє реалізувати 220 млн доз речовини до кінця березня.

Загалом п’ять фармацевтичних підприємств мають контракти з урядом США, щоб забезпечити 1,1 млрд доз вакцини, достатньої для щеплення близько 600 млн людей. Це майже вдвічі більше за чисельність населення США.

Вакцина Pfizer в Україні

Напередодні в Україні зареєстрували вакцину Pfizer/BioNTech для екстреного застосування. Також було схвалено препарат Covishield (AstraZeneca).

Вакцинація населення розпочнеться 24 лютого.