PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

У США планують виготовити і продати 240 млн доз вакцини у березні

Американські виробники вакцини проти коронавірусу заявили, що планують виготовити та продати 240 млн доз речовини у березні. Серед них компанії Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарат розподілять у США, а потім зможуть постачати до інших країн.

Вакцина від коронавірусу, вакцина от коронавируса, коронавірус, коронавирус

Фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna вже отримали дозволи на екстрене використання препаратів. Управління з контролю за продуктами та ліками США найближчим часом розгляне вакцину Johnson&Johnson.

Гендиректор компанії заявив, що вона може надати 4 млн доз препарату одразу після схвалення. Зокрема Pfizer обіцяє реалізувати 220 млн доз речовини до кінця березня.

Загалом п’ять фармацевтичних підприємств мають контракти з урядом США, щоб забезпечити 1,1 млрд доз вакцини, достатньої для щеплення близько 600 млн людей. Це майже вдвічі більше за чисельність населення США.

Читайте
Вакцина Pfizer на 89,4% запобігає передачі Covid-19 - дослідження

Вакцина Pfizer в Україні

Напередодні в Україні зареєстрували вакцину Pfizer/BioNTech для екстреного застосування. Також було схвалено препарат Covishield (AstraZeneca).

Вакцинація населення розпочнеться 24 лютого.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору