Смоленська катастрофа: літак Качинського знищили вибухівкою

Урядовий літак Ту-154М, на борту якого перебував президент Польщі Лех Качинський зазнав катастрофи у квітні 2010 року в результаті детонації вибухового пристрою.

Про це заявив голова Смоленської підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, екс-міністр національної оборони Польщі, депутат Сейму Антоні Мацеревич.

– Головна теза, а точніше правда, є такою, що літак був знищений в результаті вибуху, – заявив Мацеревич.

За його словами, залишки вибухівки знайшли на елементах розбитого літака.

Проте залишається невідомим, хто підклав вибухівку, бо цим питанням має опікуватися прокуратура, а не комісія.

За словами голови комісії, результати розслідування оприлюднять перед 11-ю річницею Смоленської катастрофи.

Смоленська трагедія

10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому Смоленськ-Північний в Росії розбився польський урядовий літак з 96 пасажирами на борту. В літаку перебували президентське подружжя Леха та Марії Качинських, все військове командування польської армії, а також представники політичної, релігійної та громадської еліти польського суспільства.

У 2011 році польська урядова комісія з розслідування причин Смоленської катастрофи та Міждержавний авіаційний комітет у Москві назвали причину аварії – помилки екіпажу польського літака. Польська комісії також поклала провину на російських контролерів руху на аеродромі Смоленськ-Північний. Вони подавали екіпажу літака хибну інформацію і не заборонили посадку Ту-154М на летовищі.

Проте у 2015 році цей рапорт скасували та назвали його нелегітимним. Сталося це після приходу до влади партії Право і Справедливість (PiS) Ярослава Качинського. У лютому 2016 року розслідування поновили. У PiS неодноразово покладали відповідальність на росіян, натякаючи на можливу причетність до катастрофи російської влади.