Правительственный самолет Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский разбился в апреле 2010 года в результате детонации взрывного устройства.

Об этом заявил председатель Смоленской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич.

— Главный тезис, а точнее правда, такой, что самолет был уничтожен в результате взрыва, — заявил Мацеревич.

По его словам, остатки взрывчатки нашли на элементах разбитого самолета.

Однако остается неизвестным, кто подложил взрывчатку, потому что этим вопросом должна заниматься прокуратура, а не комиссия.

По словам главы комиссии, результаты расследования будут обнародованы перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы.

Смоленская трагедия

10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома Смоленск-Северный в России разбился польский правительственный самолет с 96 пассажирами на борту. В самолете находились президентская чета Леха и Марии Качиньских, все военное командование польской армии, а также представители политической, религиозной и общественной элиты польского общества.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы и Межгосударственный авиационный комитет в Москве назвали причину аварии — ошибки экипажа польского самолета. Польская комиссии также возложила вину на российских контроллеров движения на аэродроме Смоленск-Северный. Они подавали экипажу самолета ложную информацию и не запретили посадку Ту-154М в аэропорту.

Однако в 2015 году этот рапорт отменили и назвали его нелегитимным. Произошло это после прихода к власти партии Право и Справедливость (PiS) Ярослава Качиньского. В феврале 2016 года расследования возобновили. В PiS неоднократно возлагали ответственность на россиян, намекая на возможную причастность к катастрофе российских властей.