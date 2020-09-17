Прокуратура Польщі звернулася до окружного суду Варшави щодо тимчасового арешту трьох російських авіадиспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленська 10 квітня 2010 року, коли розбився літак Ту-154 президента країни Леха Качиньського.

Прес-секретар прокуратури Єва Бялик зазначила, що це перший крок до видачі міжнародного ордеру на арешт.

За її словами, росіян звинувачують в умисному доведенні до авіакатастрофи, в якій загинули 96 людей.

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РосЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Росія не видаватиме Польщі смоленських диспетчерів, навіть у разі оголошення їх в міжнародний розшук, оскільки Конституція РФ забороняє видавати громадян іншим країнам.

Смоленська катастрофа

Літак Ту-154 з урядовою комісією Польщі на чолі з президентом Лехом Качиньським розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Загинули всі 96 людей на борту.

У квітні 2018 року Польща оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що причиною Смоленської катастрофи став вибух в лівому крилі лайнера.

Водночас встановлено, що російські диспетчери під час супроводу лайнера на посадку давали екіпажу Ту-154 некоректні дані. Тому польська підкомісія спростувала версію, що причиною падіння були дії пілотів.

Джерело: РАР