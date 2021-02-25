У Венесуелі посла Європейського Союзу Ісабель Бріліанте Педросу оголосили персоною нон ґрата.

Їй надали 72 години на те, щоб залишити територію країни.

Таке рішення місцева влада ухвалила через розширенням санкцій ЄС проти прихильників режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це не перше загострення між ЄС та Венесуелою. Влада Венесуели мала намір вислати Ісабель Бріліанте Педросу у липні 2020 року. Тоді ЄС також запровадив низку обмежувальних заходів. Однак після закінчення 72 годин влада змінила своє рішення.

Ситуація з відкликанням послів у РФ

У лютому 2021 року Міністерство закордонних справ РФ визнало послів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

Рішення ухвалили через те, що вони брали участь у мітингах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Детальніше про скандал з європейськими послами у РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Cancillería Venezuela