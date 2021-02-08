Три європейські країни, Німеччина, Швеція і Польща, заявили про відсилання російських дипломатів. Цей крок – дзеркальна відповідь на подібні дії влади РФ, яка оголосила персонами нон ґрата їхніх дипломатів через участь у акціях на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

У країнах схвалили такі заходи щодо одного представника Росії у кожній з них.

Згідно з попередньою інформацією, будуть відіслані дипломати, які працювали у польському місті Познань і у німецькому Берліні. У Швеції також підтвердили такий запит до посольства РФ.

Водночас у Швеції відзначили, що їхній дипломат лише виконував свої обов’язки.

Відсилання дипломатів у РФ

5 лютого МЗС Росії визнало дипломатів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

Вони ухвалили це рішення, тому що іноземні представники брали участь у мітингах на підтримку Навального 23 січня 2021 року.

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Джерело: Rikard Jozwiak, РБК-Україна