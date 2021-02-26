PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Крим – це Україна. Держсекретар США закликав Росію припинити окупацію

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів та повернути Україні повний контроль над півостровом.

ентоні блінкен

Блінкен, підкреслив, що позиція США залишається незмінною – вони визнають, що Крим – це Україна. Також він додав, що дії РФ загрожують безпеці всього світу.

– Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс.

США не визнають і ніколи не будуть визнавати передбачувану Росією анексію Криму.

Державний секретар наголосив, що США підтримують ініціативу Кримська платформа.

Читайте
Обшуки у кримських татар: МЗС України закликає світ до нових санкцій проти РФ

Землі українців у Криму під загрозою

Росія відбирає в українців землі в Криму. Відповідно до законів РФ, громадяни, які проживають на території Криму, повинні мати російське громадянство. Інакше вони не можуть володіти нерухомістю на півострові.

Детальніше про землі українців у Криму читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Державний департамент США

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору