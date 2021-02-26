Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів та повернути Україні повний контроль над півостровом.

Блінкен, підкреслив, що позиція США залишається незмінною – вони визнають, що Крим – це Україна. Також він додав, що дії РФ загрожують безпеці всього світу.

– Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати передбачувану Росією анексію Криму.

Державний секретар наголосив, що США підтримують ініціативу Кримська платформа.

Землі українців у Криму під загрозою

Росія відбирає в українців землі в Криму. Відповідно до законів РФ, громадяни, які проживають на території Криму, повинні мати російське громадянство. Інакше вони не можуть володіти нерухомістю на півострові.

Детальніше про землі українців у Криму читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Державний департамент США