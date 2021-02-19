Тисячі людей втратять право власності: навіщо Росія відбирає в українців землю в Криму

Майже рік тому Російська Федерація ухвалила закон, за яким українці, що проживають на території Криму, не мають права володіти там землею.

У Цивільному кодексі РФ вказано, якщо людина не має громадянства Росії та іншої країни (апатрид) та володіє землею на прикордонних територіях, має продати її росіянину.

Якщо цього не зробити добровільно, ділянку примусово заберуть на продаж за рішенням відповідного держоргану.

– Українці, які досі не отримали російські паспорти, відчувають на собі дискримінаційні норми з боку російського законодавства, – розповіла член Асоціації правників України Анна Іванченко.

Таким чином, до 20 березня 2021 року всі іноземці повинні віддати ділянки, розташовані практично на всій території Республіки Крим та Севастополя – це 19 з 25 муніципальних утворень (зокрема міста Армянськ, Євпаторія, Керч, Саки, Судак, Феодосія і Ялта).

А от Сімферополь до зазначеного переліку не увійшов.

Ба більше, якщо людина володіє лише частиною об’єкта, вона все одно має її продати або передати.

“Вигідні” умови для українців

За даними Єдиного державного реєстру нерухомості РФ, на території Криму іноземцям належать понад 11,5 тис. земельних ділянок, які підпадають під заборону на іноземне володіння – переважно це громадяни України.

Водночас це лише ті ділянки, які вже оформлені відповідно до російського законодавства.

Щоб примусово не віддавати свою ділянку, українці намагаються зробити це на вигідних умовах, наприклад, уклавши договір купівлі-продажу чи дарування.

Таким чином російська влада намагається позбутися будь-якої власності українців у Криму.

Факти ICTV поспілкувалися з Олексієм, який ще у 2006 році купив землю в Криму, а зараз не знає, що робити з землею, на якій вже стоїть збудований їм будинок.

– Я з 2013 року не був у Криму і фізично, особливо в умовах карантину, не можу зайнятися питанням продажу землі. Серед знайомих, які хочуть отримати громадянство Росії (щоб не втратити ділянку, – Ред.), нікого немає. Усі намагаються знайти родичів, на яких зможуть переоформити нерухомість, – розповів Олексій.

Водночас є багато людей, які вже продати свої ділянки, не чекаючи кінцевого терміну. До ухвалення закону жодних проблем з переоформленням не було.

Сам Олексій хотів продати землю одразу після анексії Криму у 2014 році, але тоді, як і зараз, сподівається, що півострів повернеться до складу України.

– Що робити конкретно зараз – незрозуміло, адже виїхати у Крим важко через пандемію коронавірусу.

В українців в Криму є варіант продати земельну ділянку, таким чином отримавши за неї хоч якісь кошти, щоб придбати її в іншому місці.

– Також можна створити юридичну особу на території Росії, за її законами, і вона просто буде учасником. Після цього можна зареєструвати право власності на таку земельну ділянку на юридичну особу за російським законодавством, – розповіла член Асоціації правників.

Однак відкритим залишається питання, що робити з об’єктами нерухомості, які розташовані на ділянках.

Чому Росії вигідно прибрати українців з Криму

Найпростіше пояснення такому рішенню Росії – бажання витиснути українців та замінити їх росіянами.

На думку політолога Володимира Фесенка, Крим давно перетворюється на потужну військову базу.

– Наявність там серед власників, особливо на узбережжі, великої кількості українців, потенційно не вигідна. “Влада” Криму хоче очистити таким чином склад власників ділянок, щоб там не було іноземців.

Таким чином Росія позбувається потенційних ризиків для державної та військової безпеки.

Також таке рішення змушує людей визначитися, на чиєму вони боці, адже є українці, які живуть, приміром, у Києві, а володіють землею в Криму і не хочуть її віддавати.

– Паспортизація мешканців окупованих територій – це один із стратегічних напрямів російської політики до України, – наголосив Фесенко.

Крім суто політичних мотивів, також є корупційний. Кримська земля, особливо на узбережжях – цінний та прибутковий ресурс, тому тут є за що змагатися.

За словами Анни Іванченко, Україна ніяк не зможе допомогти співвітчизникам, які проживають на території Криму.

Єдине, що Україна може в цій ситуації зробити для своїх громадян, зберегти записи про право власності в нашому державному реєстрі.