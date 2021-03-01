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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Іран відмовився від зустрічі зі США щодо ядерної угоди

Іран відмовився від зустрічі зі Сполученими Штатами Америки, яку запропонував Євросоюз, щодо повернення до дотримання умов ядерної угоди.

Іран відмовився від зустрічі зі США щодо ядерної угоди

Передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

У МЗС Ірану вважають, що президент США Джо Байден продовжує політику свого попередника Дональда Трампа, здійснюючи максимальний тиск на Тегеран.

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У Вашингтоні зазначили, що розчаровані такими діями Ірану, проте, як і раніше, готові шукати дипломатичні шляхи, які дадуть змогу повернутися до спільного дотримання ядерної угоди.

За попередніми даними, найближчим часом це питання стане предметом обговорення у Раді Безпеки ООН за участю США та інших країн, що мають право вето.

Іран

Іран пригрозив обмежити доступ до ядерних об’єктів Міжнародному агентству з атомної енергії, якщо до кінця лютого не буде зрушень у суперечці зі США щодо ядерної угоди.

Наразі Іран виконує додатковий протокол МАГАТЕ, за яким інспектори мають безперешкодний доступ до ядерних об’єктів Ірану.

Джерело: BBC

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