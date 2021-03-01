Іран відмовився від зустрічі зі Сполученими Штатами Америки, яку запропонував Євросоюз, щодо повернення до дотримання умов ядерної угоди.

Передумовою для початку таких переговорів є скасування Вашингтоном санкцій.

У МЗС Ірану вважають, що президент США Джо Байден продовжує політику свого попередника Дональда Трампа, здійснюючи максимальний тиск на Тегеран.

Читайте Іран обіцяє продемонструвати у квітні 50 ядерних досягнень

У Вашингтоні зазначили, що розчаровані такими діями Ірану, проте, як і раніше, готові шукати дипломатичні шляхи, які дадуть змогу повернутися до спільного дотримання ядерної угоди.

За попередніми даними, найближчим часом це питання стане предметом обговорення у Раді Безпеки ООН за участю США та інших країн, що мають право вето.

Іран

Іран пригрозив обмежити доступ до ядерних об’єктів Міжнародному агентству з атомної енергії, якщо до кінця лютого не буде зрушень у суперечці зі США щодо ядерної угоди.

Наразі Іран виконує додатковий протокол МАГАТЕ, за яким інспектори мають безперешкодний доступ до ядерних об’єктів Ірану.

Джерело: BBC