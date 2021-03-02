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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Циклон Ніран в Австралії: майже 40 тис. будинків залишились без електрики

В Австралії близько 40 тис. будинків залишились без електроенергії внаслідок тропічного циклону Ніран.

Циклон Ніран в Австралії_негода

Сильні пориви вітру зруйнували лінії електропередач. Наразі аварійні бригади відновили постачання понад 15 тис. будинків.

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Циклон у США

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Джерело: 9 News

Фото: 9 News

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