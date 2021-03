В Австралії близько 40 тис. будинків залишились без електроенергії внаслідок тропічного циклону Ніран.

Сильні пориви вітру зруйнували лінії електропередач. Наразі аварійні бригади відновили постачання понад 15 тис. будинків.

Через екстремальні погодні умови закрити 38 шкіл у Квінсленді.

Прибережне місто Лусінда відрізане від штату, оскільки за добу там випало 259 мм дощу.

На північ від міста Кернс зафіксовано пориви вітру до 140 км/год. За прогнозами, сильні опади та штормовий вітер 2 березня триватимуть.

У місті Іннісфейл зазнали руйнувань бананові плантації.

PICTURES: Banana plantations around Innisfail have been flattened by cyclonic winds.

Farmers yet to assess the damage as TC Niran forms off the coast of Cairns.

Details on @TheTodayShow. pic.twitter.com/Ht1KAEeerq

— Reece D’Alessandro (@R_DAlessandro9) March 1, 2021