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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

В Україні збільшать штрафи за порушення ПДР – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1231-IX, який посилює відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водій і поліцейський

Документ передбачає збільшення штрафів за:

  • порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами (до 510 грн);
  • проїзд на заборонний сигнал світлофора (до 510 грн);
  • втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди (3,4 тис. грн);
  • керування транспортним засобом особою, яка не має водійських прав (425 грн).
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Також посилюють відповідальність за:

  • порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин (від 255 до 340 грн);
  • керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік).

Згідно із законом, поліцейський повинен зупинити транспортний засіб для перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Окрім того, він зможе записувати на відео правопорушення, яке потім додадуть до протоколу.

В Україні встановлять ще 220 камер автофіксації

У 2021 році в Україні встановлять 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Додаткові камери встановлять у всіх областях. Найбільше їх з’явиться на Львівщині (30) та Харківщині (23).

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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