Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1231-IX, который усиливает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Документ предусматривает увеличение штрафов за:

нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами (до 510 грн);

проезд на запрещающий сигнал светофора (до 510 грн);

побег из места дорожно-транспортного происшествия (3,4 тис. грн);

управление транспортными средствами человеком, не имеющим водительских прав (425 грн).

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Также усиливают ответственность за:

нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных(от 255 до 340 грн);

управления транспортными средствами, речными, морскими или маломерными суднами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (17 тыс. грн с лишением водительских прав на год).

Согласно закону, полицейский должен остановить транспортное средство для проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, он может записывать на видео правонарушения, которое потом будет добавят в протокол.

В Украине установят еще 220 камер автофиксации

В 2021 году в Украине установят 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Дополнительные камеры установят во всех областях. Больше всего их появится во Львовской (30) и Харьковской (23) областях.