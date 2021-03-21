Туреччина завдала авіаудару по позиціях курдів у Сирії

Турецький бойовий літак ВПС завдав удару на півночі Сирії по територіям, які контролюють курди.

Це сталося вперше за 17 місяців затишшя, повідомив Сирійській цент моніторингу за дотриманням прав людини.

За інформацією центра, турецький військовий літак завдав удару по позиціях Демократичних сил Сирії у селі Саїда поблизу прикордонного міста Айн-Ісса.

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Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає.

Майже півтора року тому Туреччина разом із союзними сирійськими загонами розпочала наступ на Демократичні сили Сирії на півночі. Завдяки наступу вдалося відвоювати 120-кілометрову смугу на кордоні з Туреччиною.

Однак околиці Айн-Ісси та саме місто залишилися під контролем курдів.

Обстріл складу зброї у Сирії

У ніч на 17 березня Армія оборони Ізраїлю обстріляла склади поблизу міжнародного аеропорту Дамаска, де зберігалася зброя.

Атакували склади зброї проіранських бойовиків.

Об’єкти, що стали метою атаки, розташовані на південь від сирійської столиці. Велику частину ракет збили системами ППО Сирії.