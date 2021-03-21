Турция нанесла авиаудар по позициям курдов в Сирии

Турецкий боевой самолет ВВС нанес удар на севере Сирии по территориям, которые контролируют курды.

Это произошло впервые за 17 месяцев затишья, сообщил Сирийской цент мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации центра, турецкий военный самолет нанес удар по позициям Демократических сил Сирии в селе Саида вблизи пограничного города Айн-Исса.

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На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Почти полтора года назад Турция вместе с союзными сирийскими отрядами начала наступление на Демократические силы Сирии на севере. Благодаря наступлению удалось отвоевать 120-километровую полосу на границе с Турцией.

Однако окраина Айн-Иссы и сам город остались под контролем курдов.

Обстрел склада оружия в Сирии

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи международного аэропорта Дамаска, где хранилось оружие.

Атаковали склады оружия проиранских боевиков.

Объекты, которые стали целью атаки, расположенные к югу от сирийской столицы. Большую часть ракет сбили системами ПВО Сирии.