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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Турция нанесла авиаудар по позициям курдов в Сирии

Турецкий боевой самолет ВВС нанес удар на севере Сирии по территориям, которые контролируют курды.

Турция нанесла авиаудар по позициям курдов в Сирии

Это произошло впервые за 17 месяцев затишья, сообщил Сирийской цент мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации центра, турецкий военный самолет нанес удар по позициям Демократических сил Сирии в селе Саида вблизи пограничного города Айн-Исса.

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На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Почти полтора года назад Турция вместе с союзными сирийскими отрядами начала наступление на Демократические силы Сирии на севере. Благодаря наступлению удалось отвоевать 120-километровую полосу на границе с Турцией.

Однако окраина Айн-Иссы и сам город остались под контролем курдов.

Обстрел склада оружия в Сирии

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи международного аэропорта Дамаска, где хранилось оружие.

Атаковали склады оружия проиранских боевиков.

Объекты, которые стали целью атаки, расположенные к югу от сирийской столицы. Большую часть ракет сбили системами ПВО Сирии.

Источник: Deutsche Welle

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