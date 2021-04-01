Європейське командування збройних сил США підвищило бойову готовність армії до найвищого рівня через активізацію бойовиків на Донбасі та стягнення військ до українського кордону.

За даними світових ЗМІ, загибель чотирьох українських військових поблизу Шумів привернула увагу високопоставлених американських та європейських чиновників.

Представник європейського командування Венді Снайдер відмовилась назвати деталі чергування командування, але зазначила, що вони дуже уважно стежать за ситуацією.

Активізацію РФ помітили не лише у Європі, а й в Арктиці. Минулого тижня російські підводні човні з ядерною зброєю пробили кілька футів льоду у тамтешніх водах.

У понеділок, літаки НАТО 10 разів підіймались у повітря, у відповідь на курсування російських бомбардувальників поблизу повітряного простору союзників.

Російські війська біля кордону України

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що РФ стягує війська біля східних кордонів України під виглядом підготовки до стратегічних навчань.

Хомчак зазначив, що це свідчить про демонстрацію агресором рішучість своїх намірів.

Джерело: Politico