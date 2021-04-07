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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Австрійська газета назвала війну на Сході Україні громадянською – реакція посла

Днями австрійська газета Der Standard опублікувала матеріал про війну на Сході України та членство в НАТО. У матеріалі було вжито слово Bürgerkrieg, що у перекладі з німецької мови означає громадянська війна.

Донбас, ООС

На це у соцмережах відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба.

– Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя з одного боку, українські – з іншої. Не окупація, а “громадянська війна” для Der Standard.

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Британські журналісти сплутали Україну та Білорусь

У березні популярна британська газета The Times поширила матеріал про поширення коронавірусу у світі. В інфографіці була зображена мапа світу, де Україну помилково підписали Білоруссю.

Точніше, на мапі було дві Білорусі.

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