Днями австрійська газета Der Standard опублікувала матеріал про війну на Сході України та членство в НАТО. У матеріалі було вжито слово Bürgerkrieg, що у перекладі з німецької мови означає громадянська війна.
На це у соцмережах відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба.
– Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя з одного боку, українські – з іншої. Не окупація, а “громадянська війна” для Der Standard.
1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.
Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7
— olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021
Британські журналісти сплутали Україну та Білорусь
У березні популярна британська газета The Times поширила матеріал про поширення коронавірусу у світі. В інфографіці була зображена мапа світу, де Україну помилково підписали Білоруссю.
Точніше, на мапі було дві Білорусі.