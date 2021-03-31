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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

У двох підручниках з історії України знайшли карту без Криму

На сторінках двох підручників з історії України для 9-го і 10-го класу знайшли карту України без Криму.

У двох підручниках з історії України знайшли карту без Криму

Скандальну помилку знайшли українські історики Віталій Скальський і Валерій Рижков.

Йдеться про підручники видавництва Грамота авторства доктора історичних наук, професора Олексія Струкевича, видані у 2018 році.

Важливо розуміти, що перед затвердженням для використання у школах підручники отримали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Мініатюрну карту України без Криму в підручнику зображено в графі Умовні позначення.

Наразі незрозуміло, хто саме оформлював графу: автор чи безпосередньо працівники видавництва.

  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
  • Історія України Струкевича: у двох підручниках знайшли карту без Криму
У двох підручниках з історії України знайшли карту без Криму / 3 фотографии

Навальний і “російський” Крим

Декілька днів тому в мережі розгорівся черговий скандал: сайт російського блогера-опозиціонера Олексія Навального офіційно відмовився виправляти карту РФ, де Кримський півострів позначено російським.

Розголосу цій позиції надав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Саме він звернувся до соратників Навального, які займаються сайтом, однак змінювати карту вони категорично відмовилися.

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