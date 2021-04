Згідно з висновками міжнародної групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), концентрація російських сил біля українського кордону є безпрецедентною з 2015 року.

Зокрема, вони виявили, що польовий табір російських військ розташований неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області.

Аналітики дослідили відео, які місцеві жителі публікували у соцмережах і говорили, що Росія стягує свої війська до кордону. Вони виявили, що російська техніка справді часто прибуває до Воронезької області.

Зокрема, війська РФ сконцентровані у польовому таборі, який розташований приблизно за 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями. Крім того, у CIT припускають, що війська концентруються неподалік від Острогожска, що приблизно за 150 км від кордону з Україною.

Також, дослідивши відео і фото, опубліковані у мережі, розслідувачі встановили, що у Воронезькій області встановлене наметове містечко, польовий шпиталь зі знаками медичної служби, кухня. На думку аналітиків CIT, це може вказувати на те, що регіон стане одним з місць, куди стягуватимуть війська.

Крім того, 8 квітня журналіст Крістіан Тріберт із The New York Times опублікував знімки з супутників табору на полігоні Погоново, який розташований на південь від Воронежа. На них видно сотні одиниць військової техніки.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. ????️????: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021