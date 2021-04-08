Згідно з висновками міжнародної групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), концентрація російських сил біля українського кордону є безпрецедентною з 2015 року.

Зокрема, вони виявили, що польовий табір російських військ розташований неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області.

Аналітики дослідили відео, які місцеві жителі публікували у соцмережах і говорили, що Росія стягує свої війська до кордону. Вони виявили, що російська техніка справді часто прибуває до Воронезької області.

Зокрема, війська РФ сконцентровані у польовому таборі, який розташований приблизно за 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями. Крім того, у CIT припускають, що війська концентруються неподалік від Острогожска, що приблизно за 150 км від кордону з Україною.

Також, дослідивши відео і фото, опубліковані у мережі, розслідувачі встановили, що у Воронезькій області встановлене наметове містечко, польовий шпиталь зі знаками медичної служби, кухня. На думку аналітиків CIT, це може вказувати на те, що регіон стане одним з місць, куди стягуватимуть війська.

Крім того, 8 квітня журналіст Крістіан Тріберт із The New York Times опублікував знімки з супутників табору на полігоні Погоново, який розташований на південь від Воронежа. На них видно сотні одиниць військової техніки.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. ????️????: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

Тому розслідувачі зазначають, що концентрація військ РФ біля Воронежа викликає занепокоєння, бо її неможливо пояснити навчаннями. У СІТ припускають, що розміщення військ у Воронезькій області має швидше наступальний, ніж оборонний характер.

Але все одно аналітики переконані, що не можна однозначно стверджувати про неминуче вторгнення російських військ на підконтрольну Україні територію.

Стягування військ на кордон з Україною

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія збільшує кількість своїх військових в областях, які розташовані поруч кордонами України.

Водночас напередодні голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що РФ не готова до широкомасштабної війни.

Адже це може призвести до її краху, оскільки вона має багато внутрішніх проблем. Але він додав, що Україна все одно має бути готова до будь-якого варіанту розвитку подій.

Джерело: СІТ