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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Український посол закликав Меркель зробити Путіну жорстке попередження

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав німецького канцлера Ангелу Меркель посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, ввести жорсткі санкції через стягування російських військ до кордонів України.

Андрій Мельник - посол України у Німеччині

– Нині у 60 німецьких газетах медіахолдингу RND (6,8 млн читачів) закликав Меркель направити Путіну жорстке попередження, – заявив посол.

Окрім того, Мельник просить Меркель посилити тиск на президента РФ, зокрема передбачаються бойкот РФ та ізоляція, ембарго на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії, посилені санкції, заборона Північного потоку-2 та замороження активів.

Також він закликав Меркель посприяти наданню Україні членства в НАТО.

– Німеччина як четвертий у світі експортер зброї має нарешті надати Києву сучасне озброєння для зміцнення обороноздатності України та модернізації Збройних сил України, – додав посол.

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Активізація російських військ поблизу України

31 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ нарощує війська вздовж держкордону України.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил Росії.

Також окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії в населених пунктах на окупованій території України.

Низка країн, зокрема Чехія та Грузія, заявили, що занепокоєні ескалацією російської агресії на Сході України.

Джерело: Андрій Мельник

Фото: Посольство України у ФРН

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