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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Украинский посол призвал Меркель сделать Путину жесткое предупреждение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкого канцлера Ангелу Меркель усилить давление на президента РФ Владимира Путина. В частности, ввести жесткие санкции за стягивание российских войск к границам Украины.

Андрій Мельник - посол України у Німеччині

— Сейчас в 60 немецких газетах медиахолдинга RND (6,8 млн читателей) призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение, — заявил посол.

Кроме того, Мельник просит немецкого канцлера усилить давление на президента РФ, в частности предполагаются бойкот РФ и изоляция, эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России, усиленные санкции, запрет Северного потока-2 и замораживание активов.

Также он призвал Меркель поспособствовать предоставлению Украине членства в НАТО.

— Германия как четвертый в мире экспортер оружия должна наконец предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности Украины и модернизации Вооруженных сил Украины, — добавил посол.

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Активизация российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ наращивает войска вдоль госграницы Украины.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил России.

Также оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Ряд стран, в частности Чехия и Грузия, заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на Востоке Украины.

Источник: Андрей Мельник

Фото: Посольство Украины в ФРГ

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