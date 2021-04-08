Украинский посол призвал Меркель сделать Путину жесткое предупреждение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкого канцлера Ангелу Меркель усилить давление на президента РФ Владимира Путина. В частности, ввести жесткие санкции за стягивание российских войск к границам Украины.

— Сейчас в 60 немецких газетах медиахолдинга RND (6,8 млн читателей) призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение, — заявил посол.

Кроме того, Мельник просит немецкого канцлера усилить давление на президента РФ, в частности предполагаются бойкот РФ и изоляция, эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России, усиленные санкции, запрет Северного потока-2 и замораживание активов.

1/2 Нині у 60 ????????газетах медіа-холдингу RND (6,8 млн чит.) закликав Канцлера Меркель направити Путіну жорстке попередження, пригрозивши фатальними наслідками (бойкот РФ та ізоляція; ембарго на імпорт газу, нафти і вугілля з рф; посилені санкції; заборона #NS2; замороження активів) pic.twitter.com/iGxucoLz10 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 8, 2021

Также он призвал Меркель поспособствовать предоставлению Украине членства в НАТО.

— Германия как четвертый в мире экспортер оружия должна наконец предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности Украины и модернизации Вооруженных сил Украины, — добавил посол.

Активизация российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ наращивает войска вдоль госграницы Украины.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил России.

Также оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Ряд стран, в частности Чехия и Грузия, заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на Востоке Украины.

Источник: Андрей Мельник

Фото: Посольство Украины в ФРГ