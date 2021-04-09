Російських військ на кордоні з Україною більше, ніж будь-коли з 2014 року – Білий дім

Регулярних військ РФ на кордоні з Україною розміщено більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.

Про це на останньому брифінгу Білого дому заявила прес-секретар Джен Псакі.

Проблему нарощення військ РФ на російсько-українському кордоні США також обговорюють із союзниками в НАТО.

– Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року, – повідомила Псакі.

Згадуючи також нещодавню смерть п’яти українських солдатів, Псакі сказав, що “це все глибоко стурбовані ознаки”.

Сполучені Штати дедалі більше стурбовані ативізацією регулярних військ РФ і пильно стежать за ситуацією на українському кордоні.

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Розмова Байдена і Зеленського

Минулого тижня, 2 квітня, відбулася розмова між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Америка та Україна продовжуватимуть партнерство та боротимуться за демократичні цінності.

Однією із головних тем розмови було встановлення миру на Донбасі і пітримка реформування України.

Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї.

Джерело: White House