Російських військ на кордоні з Україною більше, ніж будь-коли з 2014 року – Білий дім

Регулярних військ РФ на кордоні з Україною розміщено більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.
Про це на останньому брифінгу Білого дому заявила прес-секретар Джен Псакі.
Проблему нарощення військ РФ на російсько-українському кордоні США також обговорюють із союзниками в НАТО.
– Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року, – повідомила Псакі.
Згадуючи також нещодавню смерть п’яти українських солдатів, Псакі сказав, що “це все глибоко стурбовані ознаки”.
Сполучені Штати дедалі більше стурбовані ативізацією регулярних військ РФ і пильно стежать за ситуацією на українському кордоні.
Розмова Байдена і Зеленського
Минулого тижня, 2 квітня, відбулася розмова між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
Америка та Україна продовжуватимуть партнерство та боротимуться за демократичні цінності.
Однією із головних тем розмови було встановлення миру на Донбасі і пітримка реформування України.
Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї.
Джерело: White House