У США запевнили Україну у подальшому наданні підтримки через загострення ситуації біля східних кордонів країни.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції у Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів НАТО.

– Йдеться про небойове спорядження, деякі види озброєнь, а також низку військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні, – зазначив Ллойд Остін.

За його словами, США й надалі допомагатимуть Україні залежно від потреб.

– І ми будемо прагнути продовжувати робити те ж саме у майбутньому, ґрунтуючись на потребах, – додав він.

Також він нагадав РФ про необхідність поважати територіальну цілісність України та висловив побоювання щодо нарощування російських військ біля її східних кордонів.

Агресія РФ

Країни світу, зокрема США, продовжують висловлювати підтримку Україні через загострення ситуації на сході країни.

Розкритикували дії РФ й представники НАТО.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III