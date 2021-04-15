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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Пентагон запевнив Україну у підтримці на тлі агресії РФ

У США запевнили Україну у подальшому наданні підтримки через загострення ситуації біля східних кордонів країни.

Ллойд Остин

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції у Брюсселі за результатами відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів НАТО.

– Йдеться про небойове спорядження, деякі види озброєнь, а також низку військових інструкторів, яких ми направляли для допомоги Україні, – зазначив Ллойд Остін.

За його словами, США й надалі допомагатимуть Україні залежно від потреб.

– І ми будемо прагнути продовжувати робити те ж саме у майбутньому, ґрунтуючись на потребах, – додав він.

Також він нагадав РФ про необхідність поважати територіальну цілісність України та висловив побоювання щодо нарощування російських військ біля її східних кордонів.

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Агресія РФ

Країни світу, зокрема США, продовжують висловлювати підтримку Україні через загострення ситуації на сході країни.

Розкритикували дії РФ й представники НАТО.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

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