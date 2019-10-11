Національна асамблея народної влади Куби обрала президентом країни голову Державної ради Мігеля Діаса-Канеля.

10 жовтня на Кубі обрали президентом країни голову Державної ради Мігеля Діаса-Канеля.

Він був одним з 17 кандидатів на посаду глави держави. За нього проголосували 579 з 605 депутатів. Каденція 59-річного Діаса-Канеля триватиме до 2023 року.

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До слова, посада президента Куби існувала до 1976 року. Після була замінена на пост голови Державної ради.

У 2019 році у країні пройшов референдум, на якому було вирішено ухвалити нову Конституцію і відновити посаду президента.

#AHORA: La Presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, informa el resultado de la votación y da a conocer que han sido electos para:

Presidente de la República: Miguel Díaz-Canel @DiazCanelB

Vicepresidente de la República: Salvador Valdés @SalvadorValdesM. pic.twitter.com/6HCmkiDqdx — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) 10 октября 2019 г.

Раніше Національна асамблея народної влади Куби ухвалила рішення про відставку президента Рауля Кастро.