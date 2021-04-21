45% українців вважають реальною загрозу повномасштабного вторгнення РФ – опитування

45% українців вважають реальною загрозою можливе вторгнення Росії або ж введення її військ на територію України.

Про це свідчать дані соцопитування Українського інституту майбутнього.

За інформацією соціологів, майже половина громадян України вважають нарощування російської сили на кордонах з Україною серйозною загрозою нападу Росії.

Водночас третина опитаних переконані: якщо Росія введе війська на нашу територію, то очікується тривалий військовий конфлікт. Внаслідок якого країна-агресор зазнає поразки.

За результатами опитування, люди зі східних та південних регіонів найчастіше висловлювали думку, що все-таки буде тривалий військовий конфлікт, у якому Україна зазнає поразки.

Також 51% респондентів підтримує посилення українських кордонів військовим контингентом, повну мілітаризацію, мобілізацію та підготовку до протистояння в разі загрози нападу.

48% українців вважають за потрібне шукати партнерів і військової допомоги на Заході.

Натомість 38% підтримують варіант посилення пошуків дипломатичних шляхів вирішення конфлікту, ініціювання нового переговорного процесу, метою якого має стати посилення тиску на РФ.

Між тим 23% опитаних обрали активізацію переговорних процесів безпосередньо з Росією для пошуку компромісів.

Окрім того, 42% громадян вважають санкції Заходу проти РФ ефективними, але недостатніми для стримання агресії, 32% – малоефективними, адже Росія не реагує на них.

Водночас 7% респондентів виступають за автономію терористичним організаціям “Л/ДНР”.

Опитування UIF проводила з 4 до 19 квітня на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму методом онлайн-анкетування. В онлайн-опитуванні взяли участь 1 148 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Нарощування військ РФ

В кінці березня стало відомо, що Росія стягує війська біля кордонів України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, таким чином Російська Федерація демонструє те, що вона не забула про свої незаконні плани з 2014 року.

Також нещодавно російські кораблі зайшли в Чорне море. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Джерело: UIF