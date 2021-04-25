Зустріч Байдена і Путіна: у Кремлі озвучили терміни проведення

Зустріч президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна може відбутися в червні 2021 року.

Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Однак він не озвучив точну дату.

Також Ушаков зазначив, що проведення цих переговорів залежить від багатьох факторів.

Крім того, обговорення зустрічі поки не ведеться на робочому рівні, але вже є конкретні дати.

Зустріч Байдена і Путіна

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту Росії зустрітися у третій країні.

Байден хоче зустрітися протягом найближчих місяців, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.

ЗМІ повідомили, що вже чотири країни, серед яких Чехія, Фінляндія, Австрія та Ісландія, запропонували надати майданчик для зустрічі Байдена і Путіна.