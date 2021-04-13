Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін поговорили телефоном. Розмова між лідерами країн відбулася 13 квітня.

Під час розмови Байден і Путін обговорили ситуацію в Україні.

Зокрема Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити рівень напруги.

Також вони зачепили тему продовження стратегічного діалогу між країнами щодо контролю над озброєннями та безпекових питань.

Крім того, Байден чітко заявив, що США твердо захищатимуть свої національні інтереси у відповідь на такі дії Росії, як кіберпроникнення та втручання у вибори.

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Також американський лідер запропонував Путіну провести зустріч на вищому рівні у третій країні найближчими місяцями для обговорення низки питань, які треба вирішити країнам.

Агресія РФ проти України

З кінця квітня стало відомо про стягування військ РФ біля східних кордонів України.

Водночас загострилася ситуація на Донбасі, під час обстрілів загинули українські військові. Країни світу розкритикували такі дії Кремля.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House