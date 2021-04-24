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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У випадку вбивства: Лукашенко підпише декрет про передання влади

лукашенко

Самопроголошений президент Білоруської Республіки Олександр Лукашенко планує підписати декрет щодо передання влади у випадку надзвичайної ситуації. Про це 24 квітня він повідомив місцевим журналістам.

У випадку замаху на главу держави президентські повноваження перейдуть до Ради безпеки. Це міжвідомчий дорадчий орган, очільником якого є наразі Лукашенко, підпорядковується він також йому.

– Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчим часом декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями.

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Попри це, глава Білоруської Республіки заявив, що така ситуація навряд чи станеться, однак потрібно завжди бути напоготові.

Звинувачення в замаху

США планували замах на Лукашенка. Таку думку нещодавно озвучив сам Лукашенко. За його словами, іноземні спецслужби планували візит до Мінська з метою замаху на нього та його дітей.

Джерело: Белта

Фото: Dreamstime

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