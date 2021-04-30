За незаконне вторгнення до Капітолія у січні 2021 року висунуті різні обвинувачення понад 430 затриманим.

Про це повідомив заступник помічника генерального прокурора США Бред Вігманн під час слухань у комітеті Палати представників американського Конгресу.

— Всього понад 430 особам були висунуті обвинувачення, але ця цифра може змінитися, – сказав Вігманн.

Він додав, що затриманим висунуті різні звинувачення, зокрема й такі, що пов’язані внутрішнім тероризмом. Водночас Вігманн та помічник директора ФБР Джилл Сенборн конкретики у цьому питанні не надали зазначивши, що розслідування ще триває.

6 січня 2021 року прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів у США, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Під час заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила протестувальницю. В результаті зіткнень також загинув співробітник поліції Капітолію.