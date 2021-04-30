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Факти / Світ
Марія Степанюк |

США та НАТО почали виводити війська з Афганістану

Війська США в Афганістані

Сполучені Штати Америки розпочали виведення своїх військ із Афганістану. Наразі в регіон направили додаткові сили та засоби в цілях обережності.

— Відбувається виведення військ. Минулого тижня очільник Пентагону Ллойд Остін схвалив запит Центрального командування ВС щодо тимчасового розгортання додаткових коштів для підтримки безпечного виведення американських сил з Афганістану, – сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress розміщені у зоні відповідальності Центрального командування для захисту сил США та сил коаліції з метою їхнього виведення.

— Атомний авіаносець ВМС США Dwight Eisenhower продовжить свою нинішню місію і планує її завершити в липні. Оперативно-тактична група спецназу Сухопутних військ США буде тимчасово розміщена в Афганістані для сприяння забезпечення безпеки сил на землі, – зазначила Жан-П’єр.

США планує вивести свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Водночас прес-секретар Білого дому зазначила, що якщо під час виведення на американські війська або їхніх союзників нападуть, то вони використають усі засоби, що мають.

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Також до організованого виведення своїх сил із Афганістану, які брали участь в операції Рішуча підтримка, приступив Північноатлантичний альянс.

Про намір почати виведення військ США з Афганістану у травні заявив президент Штатів Джо Байден 14 квітня 2021 року. Завершити їх планують до 11 вересня 2021 року.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році. Відповідне рішення було ухвалено після терактів 11 вересня.

У лютому 2020 року адміністрація Дональда Трампа підписала у Досі мирну угоду з талібами, за умовами якої крайній термін для виведення американських військ з Афганістану – 1 травня 2021 року.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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