США та НАТО почали виводити війська з Афганістану

За її словами, стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress розміщені у зоні відповідальності Центрального командування для захисту сил США та сил коаліції з метою їхнього виведення.

— Атомний авіаносець ВМС США Dwight Eisenhower продовжить свою нинішню місію і планує її завершити в липні. Оперативно-тактична група спецназу Сухопутних військ США буде тимчасово розміщена в Афганістані для сприяння забезпечення безпеки сил на землі, – зазначила Жан-П’єр.

США планує вивести свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Водночас прес-секретар Білого дому зазначила, що якщо під час виведення на американські війська або їхніх союзників нападуть, то вони використають усі засоби, що мають.

Також до організованого виведення своїх сил із Афганістану, які брали участь в операції Рішуча підтримка, приступив Північноатлантичний альянс.

Про намір почати виведення військ США з Афганістану у травні заявив президент Штатів Джо Байден 14 квітня 2021 року. Завершити їх планують до 11 вересня 2021 року.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році. Відповідне рішення було ухвалено після терактів 11 вересня.

У лютому 2020 року адміністрація Дональда Трампа підписала у Досі мирну угоду з талібами, за умовами якої крайній термін для виведення американських військ з Афганістану – 1 травня 2021 року.