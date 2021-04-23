Білл Гейтс розповів, що потрібно для перемоги над глобальним потеплінням

Засновник та екс-глава корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав світову спільноту розробляти нові технології для боротьби зі змінами клімату.

Про це він заявив під час виступу на віртуальному кліматичному саміті 23 квітня.

— Зміни клімату – це надзвичайно складне питання. Використовуючи сьогоднішні технології ми можемо досягнути наших амбітних цілей. Майже всі наші технології без викидів, значно дорожчі за ті, котрі роблять викиди в атмосферу. Люди у світі потребують нових безвуглицевих продуктів, що будуть доступними. Подібний продукт створити важко, але можливо, якщо ми будемо інвестувати в інновації, створювати інфраструктуру заради переходу до чистої економіки.

Попри те, що традиційні джерела видобутку енергії є дешевшими, аніж зелені, він вважає можливим створити доступні за ціною та безпечні для клімату джерела енергії.

— Для цього одночасно потрібно зробити три речі: розробити нові технології, що дозволять знищити викиди, знайти креативні шляхи фінансування технологій, щоб вони могли конкурувати з викопними пальними, а також міжнародне співробітництво, що дозволить ухвалити відповідні стратегії.

Він додав, що уряди повинні працювати разом, щоб координувати свої інвестиції в дослідження, що пов’язані із зеленою енергетикою.

— Якщо ми робитимемо ці кроки та створювати такі структури, то тоді зможемо створити нові індустрії, нові компанії, які будуть підтримувати громади по всьому світу і ми будемо переходити до чистої економіки. Нам потрібно прискорювати інновації у сільському господарстві, щоб фермери протистояли шокам, що пов’язані із непередбачуваною погодою.

Дводенний віртуальний Лідерський саміт з питань клімату розпочався 22 квітня. Глобальна подія присвячена питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів.

Детальніше про кліматичний саміт читайте у матеріалі Фактів ICTV.