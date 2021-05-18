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Дмитро Кудрявцев |

Ліван обстріляв Ізраїль ракетами: ЦАХАЛ відповів артилерією

Палестинсько-ізраїльський конфлікт, зруйнована вежа у Гаазі

Ізраїль було обстріляно з території Лівану.

Як повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, по населеному пункту Місгав Ам, що на півночі країни, було випущено шість ракет з РСЗВ Град.

У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь з артилерійських установок.

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Обвалення бункера ХАМАС

Напередодні ізраїльська армія знищила підземний бункер ХАМАС в місті Хан-Юніс на півночі сектора Гази.

Вхід у тунелі знаходився в житловій будівлі.

Сам бункер було розміщено неподалік дитячого садка та мечеті.

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