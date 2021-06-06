Комплекс заходів готовий: Білорусь погрожує ЄС відповіддю на санкції

Офіційний Мінськ підготував заходи у відповідь на санкції, що було введено Європейським Союзом 5 червня.

За словами прем’єр-міністра Романа Головченко, Білорусь сподівається на те, що країни Заходу зважать всі плюси та мінуси застосованих рестрикцій, особливо, щодо власного бізнесу в республіці.

– Ми хочемо миру та спокою в регіоні, а також рівноправних партнерських відносин. Але якщо йдеться про збитки нашим компаніям, то ми маємо повне право їх компенсувати. Комплекс заходів у відповідь на санкції готовий, – повідомив Головченко.

Голова білоруського уряду додав, що у республіці працюють безліч іноземних підприємств, які можуть втратити цей ринок і весь обсяг інвестиційного імпорту з ЄС. Як зазначив політик, фінансові втрати можуть обчислюватися мільярдами на рік.

Головченко наголосив, що Мінськ відмовиться від товарів і технологій країн Заходу, оскільки готовий зосередитися на азіатському та російському ринках.

– Ми готові застосовувати спеціальні захисні заходи щодо нашого ринку. Це стосується не тільки інвестиційного імпорту, але й товарів народного споживання, – підсумував Головченко.

Санкції ЄС проти Білорусі

Європейський Союз запровадив перший пакет санкцій щодо Білорусі після примусової посадки літака Ryanair для арешту співзасновника Telegram-каналу Романа Протасевича.

Білоруським авіаперевізникам заборонили літати в європейському повітряному просторі та користуватися аеропортами Євросоюзу.

Крім того, в ЄС розробляють економічні рестрикції.

Джерело: БЕЛТА