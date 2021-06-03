Європейський союз цього тижня розпочне запровадження першого пакету санкцій щодо Білорусі через примусове захоплення та посадку літака ірландської авіакомпанії Ryanair наприкінці травня та арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

За даними видання Bloomberg, дипломати ЄС заборонять білоруським авіалініям літати у європейському повітряному просторі, а також здійснювати зльоти і посадки в аеропортах ЄС.

У разі їхнього ухвалення, вони набудуть чинності опівночі того ж дня.

На початку наступного тижня ЄС обговорить пропозиції щодо санкцій щонайменше семи осіб та одного суб’єкта, заявили виданню два дипломати. За інформацією одного з них, у списку, який зараз обговорюється, є міністри, особи білоруських ВПС та інші особи та організації, що пов’язані з авіацією. Запропонований список ще не затверджений.

Також у ЄС працюють над економічними санкціями, але точні цілі та держпідприємства, яких це торкнеться, досі не визначені.

Захоплення літака Ryanair

Наприкінці травня літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську. Для супроводу в небо підняли винищувач Міг-29.

Після посадки судна поліція заарештувала білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину.

У відповідь на такі дії Лукашенка Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

25 травня стало відомо, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.