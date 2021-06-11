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Факти / Світ / Світові новини
Вікторія Гірко |

Пандемія, вихід з кризи і зміни клімату: про що говоритимуть на саміті G7

саміт g7

У Корнуоллі (Велика Британія) 11-13 червня відбудеться саміт G7 – країн Великої сімки. У межах свого першого європейського турне на посаді участь у ньому візьме президент США Джо Байден.

У такий спосіб він вирішив підтвердити на власному прикладі своє гасло про те, що Америка повернулася. Адже відносини Штатів і Європи інколи були дещо напруженими за президентства Дональда Трампа.

Що планують обговорити на саміті G7 і чого чекати – читайте у матеріалі.

Хто входить до складу Великої сімки

Велика сімка, G7 або Група семи об’єднує низку розвинених західних країн. До її складу входять:

  • Німеччина;
  • Франція;
  • Італія;
  • Японія;
  • Канада;
  • Велика Британія;
  • США.

Крім того, Європейська комісія має у G7 статус спостерігача. Лідери країн Великої сімки періодично збираються на саміти, головна мета яких – обговорення і вирішення проблем світової економіки.

Що планують обговорити на саміті

Головною темою для обговорення буде пандемія коронавірусу і вихід світу з кризи, викликаної Covid-19, шляхом створення більш міцної системи охорони здоров’я, яка захистить людей від небезпечних хвороб у майбутньому.

Також учасники зустрічі обговорять кліматичні зміни, загальний доступ до міжнародної безперешкодної торгівлі, проблеми освіти і пріоритети технологічного прогресу.

Зокрема, за інформацією ЗМІ, ключовим питанням для обговорення буде те, чи зможуть учасники саміту знайти практичні способи, щоб пришвидшити вакцинацію від коронавірусу у світі, досягти нульового рівня викидів та вільної і чесної торгівлі.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден планує розглянути  проблему криптовалют на саміті, зокрема їх використання для атаки на американську компанію Colonial Pipeline.

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За його словами, американський лідер хоче обговорити план дій щодо програм вимагачів, який має забезпечити стійкість до таких атак шляхом обміну інформацією з іншими демократичними країнами.

Також у Білому домі повідомили, що загалом поїздка президента США спрямована на те, щоб показати прагнення Америки відновити союзи з Європою, пожвавити трансатлантичні відносини та працювати у тісній співпраці з багатосторонніми партнерами для вирішення глобальних викликів.

Крім безпосередньої участі у саміті, на 10 червня запланована зустріч Джо Байдена з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні. А 13 червня він зустрінеться з королевою Єлизаветою у Віндзорському замку.

Згідно з протоколом, після саміту G7 Велика Британія опублікує фінальну заяву лідерів Великої сімки.

На які результати очікувати

Напередодні саміту G7 світові лідери і ЗМІ почали анонсувати, чого чекати від його проведення. Так, очільник Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз має намір підтримати позицію США щодо необхідності розслідувати походження коронавірусу в Китаї.

Водночас очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що для цього необхідно забезпечити необмежений доступ до всіх документів і зон у Китаї.

А от прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що разом з Джо Байденом підпише хартію, яка охоплює сфери науки, технологій, торгівлі і передусім відзначає спільну відданість країн НАТО.

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Також, за його словами, країни Великої сімки планують почати розробляти договір про готовність до пандемій у майбутньому і пообіцяти поширити вакцини від коронавірусу усім світом до кінця наступного року.

Водночас у Білому домі вже офіційно заявили, що Адміністрація президента США закупить 500 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer і пожертвує їх іншим країнам.

Так, 200 млн доз доставлять до кінця цього року, а ще 300 млн – у першій половині 2022-го. США пожертвують ці препарати 92 країнам із низьким і середнім рівнем доходу через міжнародну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX.

Хто саме отримає вакцини, поки що невідомо. Але не виключено, що до списку може потрапити і Україна, яка вже отримала кілька партій вакцин через механізм COVAX.

Водночас, за інформацією ЗМІ, на саміті США-ЄС 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів Євросоюзу планують запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Також очікується, що країни домовляться спільно працювати над цілою низкою загроз, які надходять з боку РФ.

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