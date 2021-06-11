У Корнуоллі (Велика Британія) 11-13 червня відбудеться саміт G7 – країн Великої сімки. У межах свого першого європейського турне на посаді участь у ньому візьме президент США Джо Байден.

У такий спосіб він вирішив підтвердити на власному прикладі своє гасло про те, що Америка повернулася. Адже відносини Штатів і Європи інколи були дещо напруженими за президентства Дональда Трампа.

Що планують обговорити на саміті G7 і чого чекати – читайте у матеріалі.

Хто входить до складу Великої сімки

Велика сімка, G7 або Група семи об’єднує низку розвинених західних країн. До її складу входять:

Німеччина;

Франція;

Італія;

Японія;

Канада;

Велика Британія;

США.

Крім того, Європейська комісія має у G7 статус спостерігача. Лідери країн Великої сімки періодично збираються на саміти, головна мета яких – обговорення і вирішення проблем світової економіки.

Що планують обговорити на саміті

Головною темою для обговорення буде пандемія коронавірусу і вихід світу з кризи, викликаної Covid-19, шляхом створення більш міцної системи охорони здоров’я, яка захистить людей від небезпечних хвороб у майбутньому.

Також учасники зустрічі обговорять кліматичні зміни, загальний доступ до міжнародної безперешкодної торгівлі, проблеми освіти і пріоритети технологічного прогресу.

Зокрема, за інформацією ЗМІ, ключовим питанням для обговорення буде те, чи зможуть учасники саміту знайти практичні способи, щоб пришвидшити вакцинацію від коронавірусу у світі, досягти нульового рівня викидів та вільної і чесної торгівлі.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден планує розглянути проблему криптовалют на саміті, зокрема їх використання для атаки на американську компанію Colonial Pipeline.

За його словами, американський лідер хоче обговорити план дій щодо програм вимагачів, який має забезпечити стійкість до таких атак шляхом обміну інформацією з іншими демократичними країнами.

Також у Білому домі повідомили, що загалом поїздка президента США спрямована на те, щоб показати прагнення Америки відновити союзи з Європою, пожвавити трансатлантичні відносини та працювати у тісній співпраці з багатосторонніми партнерами для вирішення глобальних викликів.

Крім безпосередньої участі у саміті, на 10 червня запланована зустріч Джо Байдена з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні. А 13 червня він зустрінеться з королевою Єлизаветою у Віндзорському замку.

Згідно з протоколом, після саміту G7 Велика Британія опублікує фінальну заяву лідерів Великої сімки.

На які результати очікувати

Напередодні саміту G7 світові лідери і ЗМІ почали анонсувати, чого чекати від його проведення. Так, очільник Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз має намір підтримати позицію США щодо необхідності розслідувати походження коронавірусу в Китаї.

Водночас очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що для цього необхідно забезпечити необмежений доступ до всіх документів і зон у Китаї.

А от прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що разом з Джо Байденом підпише хартію, яка охоплює сфери науки, технологій, торгівлі і передусім відзначає спільну відданість країн НАТО.

Також, за його словами, країни Великої сімки планують почати розробляти договір про готовність до пандемій у майбутньому і пообіцяти поширити вакцини від коронавірусу усім світом до кінця наступного року.

Водночас у Білому домі вже офіційно заявили, що Адміністрація президента США закупить 500 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer і пожертвує їх іншим країнам.

Так, 200 млн доз доставлять до кінця цього року, а ще 300 млн – у першій половині 2022-го. США пожертвують ці препарати 92 країнам із низьким і середнім рівнем доходу через міжнародну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX.

Хто саме отримає вакцини, поки що невідомо. Але не виключено, що до списку може потрапити і Україна, яка вже отримала кілька партій вакцин через механізм COVAX.

Водночас, за інформацією ЗМІ, на саміті США-ЄС 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів Євросоюзу планують запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Також очікується, що країни домовляться спільно працювати над цілою низкою загроз, які надходять з боку РФ.