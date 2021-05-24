Раніше слова “криптовалюта” та “біткоїн” звучали як щось неземне та нереальне. Зараз же ситуація кардинально змінилася – з’явилися відповідні професії, люди активно почали заробляти на цифрових грошах і говорити про це. Крім того незабаром в Україні можуть легалізувати криптовалюту.

Журналістка Фактів ICTV Людмила Корнієвич поспілкувалася з генеральним директором української біржі криптоактивів Kuna Семеном Каплоушенком і з’ясувала, що являють собою криптовалюти, як з ними працювати, та які існують ризики.

Що таке криптовалюта

– Якщо простими словами – це як еволюція. Спочатку були шкіри тварин, потім монети, потім паперові гроші, потім електронні гроші і вже наступним кроком стала криптовалюта. Основні її відмінності в тому, що вона децентралізована. Тобто немає основного емітента, як-от Національний банк. Криптовалюта захищена криптографією. Це означає що є певні алгоритми шифрування, якими захищені всі транзакції та гаманці, на яких зберігається криптовалюта. Щоб їх зламати, потрібно зробити нереальні обчислення і то не факт, що можна буде підібрати ключ.

Що таке блокчейн

За словами Семена Каплоушенка, блокчейн – це технологія, за допомогою якої працюють усі криптовалюти. Якщо говорити простими словами, то це книга обліку.

– Є журнал паперовий, уявімо собі, у який ми записуємо, що я з гаманця А відправляю у гаманець Б 10 монет. У мене було 20, стало 10, у вас було 0, стало 10. І це все ми вносимо у такий журнал, їх у всьому світі є тисячі. Потім є певний алгоритм перевірки у кожному журналі, чи справді я мав змогу відправити цих 10 монет і чи були вони у мене. Загалом це така цифрова версія обміну даними між цими журналами.

Каплоушенко наголошує, що така технологія використовується не лише у криптовалюті. Загалом вона перешкоджає фальсифікаціям, адже щоб змінити певні дані, потрібно це зробити на всіх комп’ютерах.

Падіння біткоїна: чому ціна знизилася і від чого це залежить

Загалом кількість біткоїнів у світі є обмеженою, наголошує Семен Каплоушенко, з цим і пов’язана його висока вартість.

– Наразі емісія майже 80% біткоїнів відбулася. Інші 20% біткоїнів протягом 100 років ще потрохи видобуватимуть, але загалом їх кількість буде обмежена. Потім ця кількість буде статичною, транзакції відбуватимуться, але нові монети не з’являтимуться. Це може спровокувати зростання курсу.

Щодо того, чому останнім часом обвалилися ціни на криптовалюти, Каплоушенко стверджує, що на це вплинуло інформаційне поле. Зокрема заяви Ілона Макса, що він більше не продаватиме електромобілі Tesla за біткоїни. Також екологи почали стверджувати, що для майнінгу (один зі способів заробітку на біткоїні, – Ред.) використовується велика потужність, і це може стати проблемою у майбутньому.

Як почати заробляти на криптовалюті

Способів заробити на криптовалюті є безліч. Один із них – купити криптовалюту і продати її дорожче. Ще один спосіб – трейдинг. Це класичний фондовий ринок, де аналізуються графіки, тренди, інформаційне поле. Можна спрогнозувати, куди піде курс, і на цьому заробити.

Є так звані арбітражники – це коли на одній біржі курс, наприклад, 50, а на другій – 51. Можна купити тут, а там продати, і на різниці заробити.

Майнінг – це окрема категорія заробітку. Ви купуєте техніку, налаштовуєте її, сплачуєте за електроенергію, обслуговуєте цю техніку, вона майнить, а ви продаєте криптовалюту.

– Варто почати з того, щоб купити першу криптовалюту на якихось 100 грн. Як засвідчує практика, це найкращий спосіб вивчити цю галузь. Бо щойно ти купив криптовалюту, то починаєш свій ранок з перевірки курсу, як мінімум. Далі все розкручується, ресурсів досить багато. Я б рекомендував знайомство з криптовалютами з біткоїнів. Біткоїн ділиться на 100 млн сатош, а один сатош 1,5 коп. зараз коштує. То можна біткоїна накупити й на одну гривню.

Також Семен Каплоушенко радить не вкладати одразу всі кошти у криптовалюту, адже цей ринок доволі ризикований. На перших етапах варто познайомитися з людьми, які уже працюють у цій сфері та можуть поділитися досвідом.

– З одного боку хтось завжди виграє на тому, що продає криптовалюту, а хтось програє. Виграють лише двоє з десяти, а вісім втрачають.

Законопроект про легалізацію криптовалют

В Україні можуть легалізувати криптовалюту завдяки ухваленню законопроекту №3637 Про віртуальні активи. Документ встановлює податки для компаній, які надають послуги у сфері криптовалют.

Контролюватиме ринок Нацбанк, Міністерство цифрової трансформації та Комісія з цінних паперів. Детальніше про законопроект про легалізацію криптовалюти читайте на Фактах ICTV.